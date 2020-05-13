У вівторок пройшов онлайн-концерт в рамках пісенного конкурсу "Євробачення 2020", який був скасований через пандемію COVID-19.

Про це відомо з офіційного Youtube канала конкурсу.

Відзначимо, що участь в концерті брали конкурсанти з різних країн, які в цьому році повинні були брати участь в фестивалі. Від України на концерті виступила музична група Go-A.

Також в прямому ефірі представили свої композиції учасники з Росії, Білорусі, Литви, Румунії, Хорватії, Північної Македонії, Швеції, Словенії, Австралії, Ірландії та інших країн.

Відзначимо, що під час онлайн-трансляції традиційного голосування за учасників не проводилося. Друга частина конкурсу запланована на 14 травня.