Про це відомо з офіційного Youtube канала конкурсу.
Відзначимо, що участь в концерті брали конкурсанти з різних країн, які в цьому році повинні були брати участь в фестивалі. Від України на концерті виступила музична група Go-A.
Також в прямому ефірі представили свої композиції учасники з Росії, Білорусі, Литви, Румунії, Хорватії, Північної Македонії, Швеції, Словенії, Австралії, Ірландії та інших країн.
Відзначимо, що під час онлайн-трансляції традиційного голосування за учасників не проводилося. Друга частина конкурсу запланована на 14 травня.
- Як повідомлялося раніше, пісенний конкурс “Євробачення-2020” скасували через пандемію коронавірусу (вперше за весь час існування заходу).