Про це повідомляє американський канал CNN.
“Фільм по культовому відео-персонажу Sega зібрав за перші вихідні близько 57 мільйонів доларів. Сума перевершила попередні очікування щодо зборів, які оцінювалися в районі 40 мільйонів”, – йдеться в матеріалі.
Уточнюється, що в цілому фільм зібрав вже 100 мільйонів доларів по всьому світу.
В той же час загальна вартість фільму склала 85 мільйонів.
У матеріалі також наголошується, що фільми, зняті з відеоігор, не відразу стали популярними.
“Спочатку фільми, засновані на відеоіграх, не були популярні серед глядачів. Навіть фільм, заснований на ймовірно одному з найбільш відомих брендів в історії ігор, Super Mario, не надто досяг успіху”, – сказано в статті.
У той же час фільм про Соника отримав змішані відгуки критиків.
- Раніше повідомлялося, що кінокомпанія Disney взялася за створення продовження фільму “Капітан Марвел”.