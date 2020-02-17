Новий фільм "Їжачок Сонік" може стати найуспішнішою екранізацією за сюжетом відеоігор.

Про це повідомляє американський канал CNN.

“Фільм по культовому відео-персонажу Sega зібрав за перші вихідні близько 57 мільйонів доларів. Сума перевершила попередні очікування щодо зборів, які оцінювалися в районі 40 мільйонів”, – йдеться в матеріалі.

Уточнюється, що в цілому фільм зібрав вже 100 мільйонів доларів по всьому світу.

В той же час загальна вартість фільму склала 85 мільйонів.

У матеріалі також наголошується, що фільми, зняті з відеоігор, не відразу стали популярними.

“Спочатку фільми, засновані на відеоіграх, не були популярні серед глядачів. Навіть фільм, заснований на ймовірно одному з найбільш відомих брендів в історії ігор, Super Mario, не надто досяг успіху”, – сказано в статті.

У той же час фільм про Соника отримав змішані відгуки критиків.