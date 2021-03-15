Про це пише Reuters.
Компанія повідомила, що вона також запускає для користувачів у США розділ, аби надати людям інформацію про те, де можна отримати вакцину проти COVID-19.
Facebook та Instagram, які недавно посилили свою політику щодо інформування про вакцини, продовжують залишатися платформою для великих акаунтів і груп, які поширюють фейки про щеплення.
“Найкраще, що можна зробити в цій величезній сірій зоні, – це просто надати авторитетну інформацію в корисній формі, взяти участь в розмові та зробити це з експертами в галузі охорони здоров’я”, – каже директор по продуктах Facebook Кріс Кокс.
Нові мітки містять “правдиву інформацію про безпеку вакцин від COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров’я”. Наприклад, мітки інформують про те, що перед схваленням вакцини перевіряють на безпеку та ефективність.
Кокс додав, що з моменту розширення списку заборонених хибних заяв про коронавірус і вакцини у лютому компанія видалила ще 2 мільйони одиниць контенту з Facebook і Instagram. Facebook також вжила тимчасових заходів, у тому числі обмежила доступ до контенту користувачів, які неодноразово поширювали контент, що містив фейки.
- Раніше повідомлялося, що компанія Facebook розширила список фейкових заяв про COVID-19, вакцини і пандемію в цілому, які будуть видаляти з Facebook та Instagram.