Компанія Facebook, яку раніше критикували за поширення на своїх платформах дезінформації про вакцини, заявила, що буде позначати повідомлення, в яких обговорюється безпека щеплень.

Про це пише Reuters.

Компанія повідомила, що вона також запускає для користувачів у США розділ, аби надати людям інформацію про те, де можна отримати вакцину проти COVID-19.

Facebook та Instagram, які недавно посилили свою політику щодо інформування про вакцини, продовжують залишатися платформою для великих акаунтів і груп, які поширюють фейки про щеплення.

“Найкраще, що можна зробити в цій величезній сірій зоні, – це просто надати авторитетну інформацію в корисній формі, взяти участь в розмові та зробити це з експертами в галузі охорони здоров’я”, – каже директор по продуктах Facebook Кріс Кокс.

Нові мітки містять “правдиву інформацію про безпеку вакцин від COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров’я”. Наприклад, мітки інформують про те, що перед схваленням вакцини перевіряють на безпеку та ефективність.

Кокс додав, що з моменту розширення списку заборонених хибних заяв про коронавірус і вакцини у лютому компанія видалила ще 2 мільйони одиниць контенту з Facebook і Instagram. Facebook також вжила тимчасових заходів, у тому числі обмежила доступ до контенту користувачів, які неодноразово поширювали контент, що містив фейки.