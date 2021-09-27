Платформа Instagram, яка належить Facebook, тимчасово припиняє розробку додатку Instagram Kids. Додаток мав бути призначений для користувачів віком до 13 років.

Про це заявив керівник Instagram Адам Моссері.

Як відомо, поточна політика Instagram забороняє користуватись соцмережею дітям до 13 років.

Навесні в компанії заявили про створення окремого додатку для дітей — Instagram Kids. Однак через шквал критики розробку вирішили зупинити.

Що відомо про Instagram Kids?

В березні 2021 року видання BuzzFeed з посиланням на лист віцепрезидента Instagram Вішала Шаха до співробітників повідомило про створення додатка Instagram Kids.

Застосунок Instagram Kids мав бути призначений для підлітків 10-12 років. За словами розробників, він дозволив би дітям безпечно користуватися платформою.

Для того, щоб приєднатись до додатка, дитині б знадобився дозвіл батьків. Також там мало не бути реклами. Вміст та функції мали бути відповідними віку користувачів.

Крім цього, батькам надавали б можливість контролювати час, який їхні діти проводять у додатку, хто може надсилати їм повідомлення, хто може стежити за ними та за ким вони можуть стежити тощо.

Критика

Ідею створення такого застосунки піддали критиці. У квітні 2021 року “Кампанія за комерційне вільне дитинство” написала відкритого листа Марку Цукербергу, в якому стверджувала, що “одержима іміджем” платформа небезпечна для здоров’я та конфіденційності дітей. Лист підписали 99 груп та окремих осіб.

Підписанти зазначали, що ті, кому ще не виповнилося 13 років і хто вже є в Instagram, навряд чи відмовляться від нього задля нового сайту.

Вони також припускали, що справжня мета Facebook — залучити набагато молодших дітей.

“Орієнтація Instagram на обмін фотографіями та зовнішній вигляд робить платформу особливо непридатною для дітей, які знаходяться на вирішальних етапах розвитку свого почуття”, – йдеться у листі.

У листі зазначали, що підлітки навчилися асоціювати занадто сексуальні, відредаговані фотографії себе з більшою увагою на платформі та популярністю серед своїх однолітків.

Згадували і про комерційний тиск на дітей.

Крім цього, підписанти посилалися на дослідження Королівського товариства громадського здоров’я, яке оцінило Instagram як найгіршу платформу соціальних мереж для психічного здоров’я молоді.

У Facebook відповіли на цю критику, заявивши, що молоді люди вже активні в Інтернеті, і краще, щоб їхній досвід контролювався.

Припинення розробки

Керівник Instagram Адам Моссері, коментуючи відмову від такого проєкту, припустив, що рішення зупинити розробку критики сприймуть як визнання того, що він є поганою ідеєю. Однак це не так, каже Моссері.

За його словами, тепер Instagram працюватиме над ідеєю детальніше.

“Це (тимчасове припинення розроблення — ред.) дасть нам час співпрацювати з батьками, експертами, політиками та регуляційними органами, вислухати їх занепокоєння та продемонструвати цінність і важливість цього проєкту для молодших підлітків сьогодні в Інтернеті”, – пояснює рішення Моссері.

Він також наголосив, що поки розробку Instagram Kids зупинили, робота над створенням інструментів батьківського нагляду надалі триває.

Зазначимо, що YouTube та TikTok також мають дитячі версії додатків для осіб до 13 років.