Соціальні мережі Facebook та Instagram запустили функції для підтримки малого бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Зокрема, в Facebook з’явився новий розділ Businesses Nearby, який дозволяє побачити публікації компаній, які потребують підтримки. Користувач може налаштувати радіус (від 2 до 800 кілометрів) розташування фірм, відправити повідомлення або оформити доставку.

Instagram, в свою чергу, запустив новий стікер для сторіс “Support small business” (Підтримаємо малий бізнес). За допомогою нього користувачі сервісу можуть згадати акаунти компаній та зробити можливим їх попередній перегляд.

Фотографії та відео користувачів, відмічені новим стікером, потрапляють в загальну підбірку сторіс.