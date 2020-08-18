Про це пише The Verge.
Зазначається, що деякі користувачі Insta gram на пристроях iOS і Android отримали повідомлення: “В Instagram з’явився новий спосіб обміну повідомленнями зі списком функцій, що включає “новий барвистий вид для ваших чатів”, більше смайликів-реакцій, функцію змахування для відповіді й “чат з друзями, які використовують Facebook”.
Після чого їм запропонували натиснути кнопку “Оновити”. Далі звичний значок DM в правому верхньому куті Instagram замінюється логотипом Facebook Messenger.
Коли об’єднані чати з’являться у всіх, на цей час невідомо.
- Раніше компанія Facebook представила власний сервіс відеочатів, в яких можуть брати участь десятки користувачів. Він отримав назву Messenger Rooms.