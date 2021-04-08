Про це повідомляє видання TechCrunch.
Відомо, що застосунок дозволяє користувачам спілкуватися з аудиторією, яка може ставити питання за допомогою тексту або аудіо. Цікаво, що автор контенту зможе транслювати не лише звук, а й відео.
Інтерфейс нового застосунку нагадує Clubhouse. Головна сторінка розділена на кілька частин. Зверху розташовується панель спікера із зображенням іконки зі світлиною акаунту. Внизу розміщена панель зі світлинами слухачів. У десктопній версії панель спікера розташована праворуч, а іконки слухачів зліва.
Користувачі можуть авторизуватися в застосунку за допомогою Twitter-акаунту або SMS-коду.
Організатор конференції може модерувати потік повідомлень від слухачів: видаляти недоречні питання або відключати користувачів на свій розсуд.
Крім того, Hotline автоматично веде запис бесід. Після завершення розмови спікер отримує два записи: один у форматі MP3 (аудіо), а інший в MP4 (відео). Після цього записи можна розмістити на інших ресурсах.
Наразі дата запуску сервісу невідома.
- Протягом останніх місяців компанія Twitter Inc. вела переговори про придбання соціальної мережі Clubhouse. Відомо, що компанії обговорили потенційну оцінку Clubhouse у понад 4 мільярди доларів. Однак переговорний процес зупинився через невідомі причини.