Про це повідомляє видання TechCrunch.

Відомо, що застосунок дозволяє користувачам спілкуватися з аудиторією, яка може ставити питання за допомогою тексту або аудіо. Цікаво, що автор контенту зможе транслювати не лише звук, а й відео.

Інтерфейс нового застосунку нагадує Clubhouse. Головна сторінка розділена на кілька частин. Зверху розташовується панель спікера із зображенням іконки зі світлиною акаунту. Внизу розміщена панель зі світлинами слухачів. У десктопній версії панель спікера розташована праворуч, а іконки слухачів зліва.

Користувачі можуть авторизуватися в застосунку за допомогою Twitter-акаунту або SMS-коду.

Організатор конференції може модерувати потік повідомлень від слухачів: видаляти недоречні питання або відключати користувачів на свій розсуд.

Крім того, Hotline автоматично веде запис бесід. Після завершення розмови спікер отримує два записи: один у форматі MP3 (аудіо), а інший в MP4 (відео). Після цього записи можна розмістити на інших ресурсах.

Наразі дата запуску сервісу невідома.