Про це повідомляє видання The Verge.

Представник компанії в коментарі виданню повідомили, що “заходи, які не піддаються урядовим вказівкам щодо соціального дистанціювання, не допускаються на Facebook”.

“Якщо уряд не забороняє проведення заходу протягом цього часу, ми дозволяємо його організацію в Facebook. Організатори не можуть захищати збори, які порушують рекомендації з охорони здоров’я, і ​​вони не можуть перешкоджати прийняттю запобіжних заходів проти поширення нового коронавірусу”, — сказав представник.

У компанії відмовилися коментувати, сторінки яких саме заходів були видалені з цих міркувань.

Раніше репортер CNN Доні О’Салліван повідомив в Twitter, що видаленими виявилися, наприклад, рекламні оголошення акцій протесту проти карантину в Каліфорнії, Нью-Джерсі та Небрасці. Рішення компанією, за словами О’Саллівана, було прийнято після консультації з урядами штатів.

Facebook says it has removed promotion of anti-quarantine events in California, New Jersey, and Nebraska after consultation with state governments

Також він зазначив, що компанія веде консультації щодо того, чи заборонені протести під час карантину в Нью-Йорку, Вісконсині, Огайо та Пенсільванії, щоб прийняти рішення з приводу заходів, організованих там за допомогою Facebook.

Says it is working to get answers from New York, Wisconsin, Ohio, and Pennsylvania as to whether anti-quarantine protests breaks those states' social distancing measures.

— Donie O'Sullivan (@donie) April 20, 2020