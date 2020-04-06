Сонячна погода, бари та кав'ярні працюють. Діти тішаться на сонці, пенсіонери грають у шахи в міській бібліотеці, молодь гуляє і їсть морозиво. Це опис Швеції зараз, в часи, коли більшість Європи і світу сидить вдома, тому що уряди запровадили жорсткі умови карантину, аби врятувати людей від поширення COVID-19. Чому це настільки по-іншому в Швеції?

Причин в такої ситуації в Швеції кілька. І серед основних – розвинута демократія і обізнаність громадян.

Індивідуальна відповідальність

“Ми – дорослі люди, і маємо поводитись, як дорослі. Не поширювати паніку чи чутки”, – так звертається прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен до нації з телевізора.

Після новин з Китаю, а особливо після спалаху в Італії, у громадських місцях у Швеції почали з’являтися оголошення про особисту гігієну, регулярне миття рук та тримання дистанції. Щодо останнього, то це в Скандинавії не обмеження, а частина менталітету. Тут навіть до коронавірусу до тебе ніхто в автобусі на сусіднє місце не підсяде. Так само, паніки з туалетним папером тут не було. Єдине, що купити зараз складно – антисептик, його просто розібрали, навіть тоді, коли продавали лише по одному в руки.

В березні уряд рекомендував (не наказав) відкласти заходи, де можуть бути присутніми понад 500 людей, і як не дивно, навіть менші за кількістю відвідувачів конференції чи зустрічі були скасовані. Наразі така рекомендація говорить вже про “не більше 50 осіб”.

Що ж до кафе та ресторанів,то вони як і раніше працюють, але відвідувачів там менше. До прикладу, завжди гучна вулиця Гетеборга Andralanggatan, де сконцентроване все нічне життя молоді, тепер наполовину тихіша. Бари там досі повні, але з метро в годину пік їх тепер не порівняти.

Цього тижня Google поділився своїми даними щодо людського трафіку в світі. У Швеції такий зменшився на 24% в ресторанах, на 36% в транзитних хабах (метро, зупинки) та на 18% в офісних районах. При цьому на 43% виріс у парках. Воно й не дивно – після темної і дощової зими ніхто зі шведів не сидітиме вдома, коли на вулиці весняне сонце.

Отож, незважаючи на відсутність суворих заборон від уряду, люди таки обмежують себе. Чому? Довіра до уряду та до системи як такої у Швеції досить велика. Логіка тут проста – якщо уряд каже, що краще працювати з дому, більшість дослухається і справді внесе зміни до свого розкладу; якщо кажуть не їхати на Великдень до родини – багато не поїдуть. При цьому, будівлі офісів та університетів не закриті, міжміські поїзди та автобуси працюють за розкладом.

Статистика показує, що такий підхід працює. В порівнянні з країнами, де уряд запровадив суворі обмеження, Швеція виглядає десь краще, а десь так само як й інші. При цьому, не слід думати, що цифри тут невеликі. Станом на неділю 5 квітня, офіційно інфікованими вважалися понад 6 тисяч громадян, летальних випадків нарахували вже майже 400.

Відмінна риса місцевого уряду – відкритість. Великі цифри інфікованих – це насамперед тому, що Швеція одна з країн з найбільшою кількістю протестованих на вірус у світі. Державний епідеміолог Андерс Тегнелл, посада якого, до речі, існувала тут задовго до епідемії, каже, що порівнювати різні країни в цифрах важко, адже вони по різному проводять тестування та звітують про летальні випадки.

Не про коронавірус, але ілюстративно: згідно з європейською статистикою миролюбива Швеція – це країна з чи не найбільшою кількістю згвалтувань у Європі. Відмінність від інших країн тут полягає в тому, що поліція рахує кожен випадок, навіть якщо насилля вчинено тією ж людиною, навіть якщо в один день, як окремий.

“Кожен несе відповідальність за свій добробут, за своїх сусідів та свою місцеву громаду. Це стосується нормальної ситуації, і це застосовується в кризовій ситуації”, – сказала очільник МЗС Анна Лінде, підкресливши, що довіра громадськості є ключовим елементом стратегії Швеції .

І поки що такий підхід, в більшості, резонує у виборців. Опитування аналітичної фірми Novus, опубліковане на початку цього тижня, показало, що довіра до уряду значно зросла в березні, 44% респондентів сказали, що вони мають довіру чи велику довіру до прем’єр-міністра Стефана Льовена (26% у лютому), пише The Local.

Однак не всі є шанувальниками такого підходу. Минулого тижня група з 14 вчених написала відкритого листа, де просили Агентство охорони здоров’я дотримуватися більшої прозорості.

“У різних країнах різні умови, але ми намагаємось зрозуміти, чому шведський контекст настільки відрізняється від британського”, – написали вони.

Конституція не дозволяє

Ще тиждень тому, цифри, які репортувала Швеція були в рази менші – 3,5 інфікованих, понад 100 летальних випадків. За цей тиждень крива лінія на графіку перетворилася на майже вертикальну.

Але це для місцевої влади сюрпризом не стало. Протягом березня місцевий МОЗ говорив, що він очікує спалаху і відповідно більші цифри, але точну дату спалаху передбачити, звісно, не може. Весь цей час лікарні стояли підготовлені до більшої кількості пацієнтів та навантаження.

Та навіть якби цифри були і в 5 разів більше, шведський уряд би не вводив надзвичайного стану – він просто не має такого повноваження за конституцією. Справа в тому, що основний закон Швеції, країни яка не воювала 200 років, регулює введення надзвичайного стану тільки у випадку війни. І хоча поняття “внутрішнього надзвичайного стану” існує на папері, жоден з документів його ина практиці не прописує.

Шведський уряд є підзвітним парламенту, а той має більше можливостей в обмеженні свобод громадян, але все ще не до рівня “військової ситуації”. Саме тому, вже цього тижня парламент розгляне унікальний в шведській історії законопроект.

Уряд проситиме надати більше повноважень, аби той міг приймати прямі рішення в обхід не такому гнучкому і швидкому парламенту. Наразі це робити не дозволяє конституція, а єдине що дозволяє, – це дослухатися до рекомендацій Шведської агенції здоров’я, яка виступає “експертним агентством” у кризі з коронавірусом.

Уряд Стефана Льовена вже отримав критику за такі амбіції і законопроєкт був переписаний кілька разів. Так, новий варіант пропозиції дозволяє парламенту скасувати чи змінити розпорядження уряду, а уряду вводити нові обмеження, попередньо не затверджуючи їх у парламенті.

Якщо пропозицію підтримають, уряд отримає можливіть закрити аеропорти, торгові центри, не кажучи вже про ресторани. Важко сказати, чи зможе уряд заборони гарантовані конституцією права громадян на збори, при все ще не оголошеному надзвичайному стані. При всіх за і проти, такий режим може існувати в Швеції максимум три місяці та і не факт, що голосування за такий закон означатиме його обов’язкову імплементацію.