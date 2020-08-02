Про це повідомляє BBC.
Спочатку Facebook відмовився виконувати рішення суду, посилаючись на порушення свободи слова.
Верховний суд Бразилії у відповідь оштрафував соцмережа на 1,92 мільйонів реалів (близько $ 368 тисяч).
Зараз доступ до акаунтів закритий тільки на території Бразилії.
Серед власників заблокованих сторінок – глава президентської партії Роберту Джефферсон і бразильський бізнесмен Лусіану Ханг.
- Раніше повідомлялося, що з соціальних мереж Facebook і Twitter видалили акаунти декількох високопоставлених прихильників президента Бразилії Жаіра Болсонару.