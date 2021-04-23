Про це повідомив засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко.

“Facebook продовжує “допомагати” волонтерам InformNapalm в боротьбі проти російської агресії, днями ця соцмережа вчергове заблокувала на 30 діб сторінку речника міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайла Макарука (мабуть, щоб він менше сидів на Facebook та більше записував відеоблогів на 24 каналу)”, – повідомив Бурко.

Зауважимо, що на сторінці Макарука немає дописів вже три дні — з 20 квітня. Про причини блокування Бурко не повідомляє.

Нагадаємо, InformNapalm — це волонтерський проєкт, мета якого — інформування про російську агресію проти України. Проєкт публікує матеріали десятками мов світу, зокрема, японською, китайською, німецькою тощо. InformNapalm існує вже 7 років. Матеріали проєкту, зокрема, використовували на засіданні Парламентської асамблеї НАТО.