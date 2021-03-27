Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що Мадуро поширював на своїй сторінці в соцмережі сумнівну інформацію про те, як можна вилікувати COVID-19. При цьому такі способи лікування не мають наукового підтвердження.

Зокрема, у січні Мадуро розмістив відео, у якому заявив, що карвативір, пероральний розчин з чебрецем, є дієвим препаратом, який начебто лікує коронавірус без побічних ефектів. При цьому наукових доказів ефективності даного засобу при боротьбі з коронавірусом немає. Facebook видалив це відео.

“Ми слідуємо вказівкам ВООЗ, в яких говориться, що наразі немає ліків для лікування вірусу. Через неодноразові порушення наших правил ми блокуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна тільки для читання”, – повідомили в компанії.

Зазначається, що акаунт Мадуро в Instagram не постраждає.