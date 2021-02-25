Facebook заблокував акаунти військових М'янми і пов'язаних з нею ЗМІ через "виключно серйозних порушень прав людини" і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Сьогодні ми забороняємо організаціям збройних сил М’янми і державним структурам і ЗМІ, які підконтрольні військовим, використовувати Facebook і Instagram, а також рекламу комерційних організацій, пов’язаних з військовими. Ми продовжуємо розглядати ситуацію в М’янмі як надзвичайну і як і раніше приділяємо увагу безпеці нашої спільноти і народу М’янми в цілому”, – йдеться в заяві компанії.

Там зазначили, що події після перевороту 1 лютого, включаючи вбивства мирних громадян і насильство, прискорили необхідність цієї заборони.

Facebook також заборонила пов’язаним з військовими комерційним організаціям розміщувати рекламу на платформі.

“Ми дотримуємося тих же стандартів спільноти, що і всі наші користувачі по всьому світу, і видалили контент зі сторінок і акаунтів військових, які порушували ці правила”, – резюмували в компанії.