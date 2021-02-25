Про це повідомляє пресслужба компанії.
“Сьогодні ми забороняємо організаціям збройних сил М’янми і державним структурам і ЗМІ, які підконтрольні військовим, використовувати Facebook і Instagram, а також рекламу комерційних організацій, пов’язаних з військовими. Ми продовжуємо розглядати ситуацію в М’янмі як надзвичайну і як і раніше приділяємо увагу безпеці нашої спільноти і народу М’янми в цілому”, – йдеться в заяві компанії.
Там зазначили, що події після перевороту 1 лютого, включаючи вбивства мирних громадян і насильство, прискорили необхідність цієї заборони.
Facebook також заборонила пов’язаним з військовими комерційним організаціям розміщувати рекламу на платформі.
“Ми дотримуємося тих же стандартів спільноти, що і всі наші користувачі по всьому світу, і видалили контент зі сторінок і акаунтів військових, які порушували ці правила”, – резюмували в компанії.
- Нагадаємо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Збройні сили М’янми, які захопили владу в країні після арешту її керівників, заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- Напередодні поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.