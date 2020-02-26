Компанія Facebook посилює свої правила щодо реклами, яка обіцяє захистити від зараження новим коронавірусом.

Про це пише американське видання Business Insider.

Тепер в соцмережі буде заборонена реклама, в якій будуть обіцяти вилікувати або запобігти зараженню вірусом.

Для Business Insider представник компанії заявив: “Нещодавно ми впровадили політику, яка забороняє рекламу, що стосується коронавірусу, наприклад, гарантує лікування або профілактику”.

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Facebook, як і інші технічні платформи, в даний час бореться з панічним розмовою і часом відвертою дезінформацією щодо COVID-19, який заразив більше 79 000 чоловік по всьому світу і вбив понад 2600 осіб за останні кілька місяців.