Центр з контролю та профілактики захворювань закликав громадян США бути готовими до можливого поширення коронавірусу територією країни.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Директор національного центру з імунізації та респіраторних захворювань США Ненсі Мессон не ставить під сумнів той факт, що коронавірус пошириться країною. За словами лікаря, зараз медики не можуть спрогнозувати, наскільки серйозним буде поширення захворювання, але американці мають бути готові до можливих змін в їхньому повсякденному житті.

“Питання не в тому, чи відбудеться це в цій країні, а в тому, коли це станеться. Ми просимо американську громадськість підготуватися до очікування того, що це може бути погано”, — сказала Мессон.

Міністр охорони здоров’я та соціальних служб Алекс Азар також повідомив, що поширення коронавірусу в США є достатньо імовірним.

“Це безпрецедентна, потенційно серйозна проблема для здоров’я у всьому світі. Ми не можемо герметично ізолювати США від вірусу і ми повинні бути реалістами в цьому”, — сказав він.

Також міністр зазначив, що федеральним та місцевим департаментам охорони здоров’я потрібно 300 мільйонів масок для працівників охорони здоров’я та кошти для додаткового оснащення вентиляції в лікарнях, щоб підготуватися до серйозного спалаху коронавірусу.