Про це пише The Verge.

Зазначається, що застосунок призначений для спілкування тільки між двома людьми, що дозволяє створити “інтимний простір для закоханих”.

Використовуючи застосунок, можна поділитися настроєм, обмінятися музикою, створити цифровий фотоальбом, а також записати аудіоповідомлення.

Tuned доступний безкоштовно, але на даний момент тільки для iOS. Для реєстрації в ньому аккаунт у Facebook не потрібен, однак дані користувачів регулюються користувальною угодою компанії, тобто їх можуть використовувати для орієнтування реклами.