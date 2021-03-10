Facebook запустив застосунок Instagram Lite у 170 країнах

Американська корпорація Facebook оголосила про запуск спрощеної версії Instagram під назвою Lite. Її запустили у 170 країнах світу.

Про це йдеться у блозі компанії.

Відомо, що це окремий застосунок, який працює лише на пристроях з операційною системою Android. У новому Instagram Lite можна листуватися з іншими користувачами через особисті повідомлення, а також записувати та публікувати відео.

Користувачі зможуть дивитися короткі ролики Reels, але записувати їх не зможуть у цій версії. Важливо, що в Instagram Lite відсутній торговельний майданчик. Наразі в у застосунку немає реклами, але Facebook планує додати монетизацію в майбутньому.

У компанії зазначили, що версію для iOS поки запускати не планують. Instagram Lite займає лише 2 МБ, а основна версія — 30 МБ. Користувачі зможуть запускати її навіть при слабкому сигналі мережі.

Зауважимо, що Facebook вже запускав Instagram Lite у червні 2018 року. Тоді програма займала лише 573 КБ. Однак у листопаді 2020 року компанія видалила застосунок через розробку нової версії.