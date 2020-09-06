За минулий тиждень 55% всіх підрядів країни припали на тендери Укравтодору. Левову частку забрали шість фірм-фаворитів Укравтодору.

Про це йдеться в матеріалі журналістського проєкту “Наші гроші”.

Впродовж 30 серпня — 4 вересня в системі Prozorro були опубліковано оголошення про результати понад 75 тисяч закупівель. Їхня загальна сума — 10,58 млрд гривень.

На тендери Укравтодору припало 55% (5,82 млрд гривень) всіх підрядів країни за тиждень. При тому 5,14 млрд гривень забрали шість фірм з Національної асоціації дорожників України, що об’єднує фаворитів Укравтодору.

Особливо відзначились компанії “Автомагістраль-Південь”, “Онур” та “Ростдорстрой”, які отримали підрядів на 2,05 млрд гривень, 1,61 млрд гривень та 1,05 млрд гривень відповідно.

Ці три компанії разом з “Автострада”, “Тех-буд-центр” та “Альтком” впродовж року отримали 69,8% усіх тендерів “Укравтодора” на середній ремонт, реконструкцію і будівництво доріг державного значення (без спеціалізованого ремонту мостів та експлуатаційного утримання доріг).