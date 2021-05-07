У Федеральному бюро розслідувань (ФБР) Сан-Франциско повідомили про те, що використовуватимуть нові стратегії задля боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті проти азійців.

Про це сказано на сайті відомства.

Напередодні в місті напали та поранили ножем двох жінок азійського походження, які стояли на автобусній зупинці.

Дві жінки, 63 та 84 роки, чекали автобус на зупинці. До них підійшов невідомий та наніс ножові поранені. Обох азійок госпіталізували. Одній з жінок прокололи легеню, тому їй зробили складну операцію.

Нападником виявився 54-річний Патрік Томпсон. Йому пред’явили звинувачення в замаху на вбивство з використанням ножа та жорстокому поводженні з жінками похилого віку. Однак влада штату поки не визнала це злочином на ґрунті расової ненависті.

Тепер в підрозділі ФБР планують збільшити ресурси для розслідування, покращити координацію з партнерами із правоохоронних органів, розширити аудиторію та підвищити обізнаність громадськості щодо злочинів на ґрунті ненависті.

“ФБР Сан-Франциско розширює ресурси для боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті, і ми будемо використовувати всі повноваження, надані нам федеральним законом, для розслідування порушень громадянських прав”, – сказав помічник спеціального агента ФБР Сід Патель.

Він зауважив, що з початку року в США було зафіксовано 2,4 тисячі випадків нападів на людей з азійською зовнішністю.

Сан-Франциско, Нью-Йорк та Балтімор – міста, де найчастіше нападають на азійок через расову ненависть.