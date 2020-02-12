Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Уточнюється, що Федина підозрюється в погрозі вбивством Президента України Володимир Зеленського.

“Прокурорами офісу Генерального прокурора за дорученням Генерального прокурора у приміщенні Державного бюро розслідувань народному депутату України повідомлено про підозру у погрозі вбивством Президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР.

“Народний депутат, діючи за попередньою змовою групою осіб з громадянкою, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи у одній з кав’ярень м. Львів, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через соціальну мережу «Facebook» та відеохостинг «YouTube», висловила усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.О. у зв’язку з його державною діяльністю”, – йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що в разі доведення провини Софії Федині може загрожувати тюремний термін до 5 років.

Як відомо, Софія Федина та Маруся Звіробій підозрюються в тому, що вони “діючи за попередньою змовою … висловили усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.А.”. Йдеться про те, що 26 жовтня минулого року, після того як було оприлюднено запис різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому (Луганська область), блогер-волонтер Маруся Звіробій опублікувала відео, на якому вона та Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.