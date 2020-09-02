Про це повідомляє американська газета The New York Times.
У вівторок, 1 вересня, компанія Facebook оголосила, що російська група, відома як Агентство інтернет-досліджень і яка, за даними розвідки, втручалася американські вибори президента у 2016 році, спрямовує свої дії на те саме цьогоріч.
“Кампанія з дезінформації групи, відомої як Агентство інтернет-досліджень, є першим публічним свідченням того, що агентство намагається повторити свої зусилля чотирирічної давності і відштовхнути виборців від кандидата в президенти від Демократичної партії”, — зауважила журналістка Шира Френкель.
Так звана ферма тролів, яка базується у Санкт-Петербурзі, створила мережу підроблених облікових записів користувачів та фейковий новинний сайт “Пісдата” (PeaceData) лівого політичного спрямування.
Фейкові профілі та новинний сайт не мали такої великої аудиторії, яку кампанії російської групи в 2016 році. Однак цього разу вона мала свої особливості. Тепер дезінформаційні дописи для ресурсу писали найняті росіянами громадяни США. Також аби публікації виглядали як справжні новини, члени кампанії використовувати згенеровані за допомогою комп’ютерних технологій фото.
За словами Facebook, про ці дії Росії їм стало відомо від Федерального бюро розслідувань.
Видання опублікувало приклад допису зі вже видаленої сторінки PeaceData в соцмережі. Це “новина” із заголовком: “Уряд Великої Британії створює міф про мігрантську кризу, щоб відволікти від своїх невдач”.
- Нагадаємо, у березні 2019 спецпрокурор США Роберт Мюллер опублікував результати розслідування щодо можливого втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Спецпрокурор не виявив змови між президентом США Дональдом Трампом і владою Російської Федерації перед американськими виборами 2016 року. Однак, згідно з його висновками, на результати виборів намагалися вплинути 12 росіян, імовірно, співробітників Агентства інтернет-досліджень, також відомого як фабрика тролів.
- Міністерство юстиції США проведено внутрішнє розслідування щодо результатів роботи Мюллера. Ніяких фактів політичної упередженості виявлено не було.
- У жовтні 2019 року комітет з розвідки Сенату США оприлюднив новий звіт, в якому описав як хакери з “Агентства інтернет-досліджень”, прагнучи вплинути на вибори 2016 року, шкодили репутації Хілларі Клінтон і допомагали Дональду Трампу.