Компанія Facebook заявила про закриття дезінформаційної кампанії, організованої у їхній соцмережі російською групою, відомою відомої як Агентство інтернет-досліджень.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

У вівторок, 1 вересня, компанія Facebook оголосила, що російська група, відома як Агентство інтернет-досліджень і яка, за даними розвідки, втручалася американські вибори президента у 2016 році, спрямовує свої дії на те саме цьогоріч.

“Кампанія з дезінформації групи, відомої як Агентство інтернет-досліджень, є першим публічним свідченням того, що агентство намагається повторити свої зусилля чотирирічної давності і відштовхнути виборців від кандидата в президенти від Демократичної партії”, — зауважила журналістка Шира Френкель.

Так звана ферма тролів, яка базується у Санкт-Петербурзі, створила мережу підроблених облікових записів користувачів та фейковий новинний сайт “Пісдата” (PeaceData) лівого політичного спрямування.

Фейкові профілі та новинний сайт не мали такої великої аудиторії, яку кампанії російської групи в 2016 році. Однак цього разу вона мала свої особливості. Тепер дезінформаційні дописи для ресурсу писали найняті росіянами громадяни США. Також аби публікації виглядали як справжні новини, члени кампанії використовувати згенеровані за допомогою комп’ютерних технологій фото.

За словами Facebook, про ці дії Росії їм стало відомо від Федерального бюро розслідувань.

Видання опублікувало приклад допису зі вже видаленої сторінки PeaceData в соцмережі. Це “новина” із заголовком: “Уряд Великої Британії створює міф про мігрантську кризу, щоб відволікти від своїх невдач”.