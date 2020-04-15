У В'єтнамі вступив в силу закон указ, який передбачає штрафи за поширення фейків і дезінформації в соціальних мережах про коронавірус.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Влада В’єтнаму запустили компанію по боротьбі дезінформацією про коронавіруси під гаслом “фейкові новини — реальні наслідки”.

Відомо, що вже було виписано сотні штрафів, включаючи трьох місцевих знаменитостей, які зобов’язані публічно вибачитися за поширення фейковий інформації.

В одному з випадків була оштрафована жінка за публікацію в Facebook, де вона написала про те, що коронавірус поширюється в її громаді. Повідомляється, що це не відповідало дійсність, і поліція вжила заходів.