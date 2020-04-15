Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Влада В’єтнаму запустили компанію по боротьбі дезінформацією про коронавіруси під гаслом “фейкові новини — реальні наслідки”.
Відомо, що вже було виписано сотні штрафів, включаючи трьох місцевих знаменитостей, які зобов’язані публічно вибачитися за поширення фейковий інформації.
В одному з випадків була оштрафована жінка за публікацію в Facebook, де вона написала про те, що коронавірус поширюється в її громаді. Повідомляється, що це не відповідало дійсність, і поліція вжила заходів.
- Служба безпеки України за період дії карантину виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони.
- У Львові викрили прихильницю “Новоросії”на розповсюдженні фейків про коронавірус.