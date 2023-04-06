Служба безпеки затримала ворожого поплічника, який збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Встановлено, що російський агент зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року. Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ.

Як повідомляється, для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Telegram, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території.

Зазначено, що під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом. Нині триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.