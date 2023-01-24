5 квітня 2023 року вийде наступна режисерська робота Бена Аффлека під назвою "Air". Серед головних акторів – Метт Деймон.

Про це повідомляє видання Hypebeast.

Сюжет розгортатиметься у 1980-х, коли незалежний продавець кросівок Сонні Ваккаро очолює компанію Nike та укладає угоду на співпрацю з одним з найуспішніших спортсменів світу Майклом Джорданом.

“Air” стане першим проєктом кінокомпанії Artists Equity, яку заснували Бен Аффлек та Метт Деймон у листопаді 2022-го. Вони й зіграють головні ролі. Йдеться про співзасновника Nike Філа Найта та виконавчого директора бренду Сонні Ваккаро. Також у ролях: Джейсон Бейтман, Віола Девіс, Густаф Скарсгорд, Кріс Такер, Джесіка Грін та інші.

Утім, сам Майкл Джордан у стрічці не з’явиться.

Стрічка спершу вийде у кінотеатрах, а вже після цього її можна буде переглянути на стрімінговій платформі Prime Video.