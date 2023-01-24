Про це повідомляє видання Hypebeast.
Сюжет розгортатиметься у 1980-х, коли незалежний продавець кросівок Сонні Ваккаро очолює компанію Nike та укладає угоду на співпрацю з одним з найуспішніших спортсменів світу Майклом Джорданом.
“Air” стане першим проєктом кінокомпанії Artists Equity, яку заснували Бен Аффлек та Метт Деймон у листопаді 2022-го. Вони й зіграють головні ролі. Йдеться про співзасновника Nike Філа Найта та виконавчого директора бренду Сонні Ваккаро. Також у ролях: Джейсон Бейтман, Віола Девіс, Густаф Скарсгорд, Кріс Такер, Джесіка Грін та інші.
Утім, сам Майкл Джордан у стрічці не з’явиться.
Стрічка спершу вийде у кінотеатрах, а вже після цього її можна буде переглянути на стрімінговій платформі Prime Video.
- Виробник спортивного одягу Nike заявив про вихід з російського ринку. Раніше компанія оголосила, що тимчасово зупинить діяльність у РФ.