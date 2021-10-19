Документальний фільм “ЮКІ” став першою україномовною стрічкою, доступною на чотирьох міжнародних платформах - Apple TV, Google Play, Amazon Prime Video, YouTube Movie.

Про це повідомив режисер та продюсер фільму Володимир Мула.

16 жовтня Володимир Мула повідомив, що документальний український фільм “ЮКІ” став доступний у 72-х країнах світу українською мовою на стрімінговій платформі Apple TV

“Я багато витратив часу на англомовний саунд-дизайн, сертифікацію, адаптацію та верифікацію усіх даних. І, чорт забирай, – це усе можливо. Можливо до усього дійти самому та зробити щось корисне для світу! У бібліотеці поруч – найкращі світові стрічки. І це надихає!”, – зазначив режисер Володимир Мула.

А вже за два дні, 18 жовтня, фільм додали у бібліотеку мультимедійного сервісу Google Play, таким чином користувачі Android також отримали можливість легально подивитися фільм.

Так, “ЮКІ” став першою україномовною стрічкою доступною на чотирьох міжнародних платформах – Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube Movie.

Фільм “ЮКІ” – український документальний фільм 2020 року режисера Володимира Мули, найкасовіший документальний фільм за всю історію українського кінотеатрального прокату.

Стрічка розповідає історію про значний внесок професійних українських хокеїстів із сімей емігрантів у розвиток та становлення Національної хокейної ліги (НХЛ).

Головні герої фільму – відомі хокеїсти, які грали в різні епохи розвитку спорту та в різних умовах. Але їх усіх об’єднало спільне досягнення – усі виграли Кубок Стенлі.

За словами режисера, мета стрічки – показати, що колишні гравці НХЛ пишаються своєю українською спадщиною.