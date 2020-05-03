Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” Ірини Цілик переміг в двох конкурсах – DOCU/Світ і DOCU/Україна. Фільм відзначили за “креативність режисерських рішень і позитивних персонажів” і за те, що він “прославляє форму документального кіно”.
Спеціальну відзнаку в міжнародному конкурсі отримав фільм “Причина” Андреса Фігередо.
Головний приз в короткометражному конкурсі дістався фільму “Грейкі” Енріка Рібес (Іспанія), а спеціальну нагороду отримав “Кругообіг” Олексія Радинського.
У правозахисному конкурсі Rights Now! переміг фільм “Опівнічний мандрівник” Хассана Фазілі, а фільми “Будда в Африці” Ніколя Шеффер і “War Note” Романа Будь-якого отримали спеціальну нагороду.
“War Note” також отримав приз глядацьких симпатій і приз імені Андрія Матросова від організаторів фестивалю.
Деякі фільми Docudays UA будуть доступні на сайті docuspace.org до 10 травня.
- У Києві просто неба – на фасаді одного з будинків показали фільм у рамках фестивалю документального кіно Docudays UA, який цього року проходить в онлайн-форматі через карантин.