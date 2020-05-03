Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців. Головний приз дістався україно-литовському фільму "Земля блакитна, ніби апельсин".

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” Ірини Цілик переміг в двох конкурсах – DOCU/Світ і DOCU/Україна. Фільм відзначили за “креативність режисерських рішень і позитивних персонажів” і за те, що він “прославляє форму документального кіно”.

Спеціальну відзнаку в міжнародному конкурсі отримав фільм “Причина” Андреса Фігередо.

Головний приз в короткометражному конкурсі дістався фільму “Грейкі” Енріка Рібес (Іспанія), а спеціальну нагороду отримав “Кругообіг” Олексія Радинського.

У правозахисному конкурсі Rights Now! переміг фільм “Опівнічний мандрівник” Хассана Фазілі, а фільми “Будда в Африці” Ніколя Шеффер і “War Note” Романа Будь-якого отримали спеціальну нагороду.

“War Note” також отримав приз глядацьких симпатій і приз імені Андрія Матросова від організаторів фестивалю.

Деякі фільми Docudays UA будуть доступні на сайті docuspace.org до 10 травня.