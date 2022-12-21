Про це повідомили на сайті компанії.
Уряд буде експортувати уран за кордон, де його будуть перероблювати. Після цього його використовуватимуть для виробництва ядерної енергії.
Цех буде розміщуватися у фінському місті Соткамо. Планується, що він вийде на повну потужність до 2026 року. За прогнозами, тоді виробництво урану становитиме близько 200 тонн на рік.
Нині лише у Фінляндії з-поміж країн ЄС планують видобувати уран. До середини 2010-х років аналогічні підприємства були в Чехії та Румунії, але вони припинили діяльність.
Terrafame надали дозвіл на видобування урану на родовищі Соткамо на сході Фінляндії ще у 2020 році. Він діятиме не пізніше кінця 2050 року.
Зазначимо, що на сьогодні ЄС отримує близько 20% імпортного урану з Росії. Приблизно стільки ж надходить від Казахстану, де уран видобуває та переробляє російський концерн Росатом. На сьогодні Казахстан є абсолютним світовим лідером із видобування урану (21 800 тонн у 2021 році). Надалі йдуть Намібія (5753 тонни), Австралія (4192 тонни) і Канада (4693 тонни).
Крім того, кожна друга країна Євросоюзу має атомні електростанції. По всьому ЄС розташовано близько 100 реакторів. Зокрема у Словаччині, Болгарії, Чехії, Угорщині та Фінляндії атомні станції працюють на російському ядерному паливі.
- Фінляндія готує пакет військової допомоги для України. Президент Саулі Нііністьо анонсував, що його країна має намір надати нову підтримку.