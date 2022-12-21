Фінська компанія Terrafame планує почати видобування урану до літа 2024 року. Його будуть використовувати для виробництва ядерної енергії.

Про це повідомили на сайті компанії.

Уряд буде експортувати уран за кордон, де його будуть перероблювати. Після цього його використовуватимуть для виробництва ядерної енергії.

Цех буде розміщуватися у фінському місті Соткамо. Планується, що він вийде на повну потужність до 2026 року. За прогнозами, тоді виробництво урану становитиме близько 200 тонн на рік.

Нині лише у Фінляндії з-поміж країн ЄС планують видобувати уран. До середини 2010-х років аналогічні підприємства були в Чехії та Румунії, але вони припинили діяльність.

Terrafame надали дозвіл на видобування урану на родовищі Соткамо на сході Фінляндії ще у 2020 році. Він діятиме не пізніше кінця 2050 року.

Зазначимо, що на сьогодні ЄС отримує близько 20% імпортного урану з Росії. Приблизно стільки ж надходить від Казахстану, де уран видобуває та переробляє російський концерн Росатом. На сьогодні Казахстан є абсолютним світовим лідером із видобування урану (21 800 тонн у 2021 році). Надалі йдуть Намібія (5753 тонни), Австралія (4192 тонни) і Канада (4693 тонни).

Крім того, кожна друга країна Євросоюзу має атомні електростанції. По всьому ЄС розташовано близько 100 реакторів. Зокрема у Словаччині, Болгарії, Чехії, Угорщині та Фінляндії атомні станції працюють на російському ядерному паливі.