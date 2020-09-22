В уряді Фінляндії вирішили скасувати масштабні військові навчання ARCTIC LOC через пандемію COVID-19. Вони були заплановані на літо 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія розгляне можливість проведення масштабних військових навчань пізніше, протягом цього десятиліття.

“Міжнародні навчання дуже важливі, проте в цій ситуації ще важливіше, щоб коронавірус був під контролем”, – заявив він.

У навчаннях ARCTIC LOC повинні були брати участь 20 тисяч солдатів з 13 країн. Замість цього пройдуть національні навчання за участю 15 тисяч солдатів.