Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії.
Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія розгляне можливість проведення масштабних військових навчань пізніше, протягом цього десятиліття.
“Міжнародні навчання дуже важливі, проте в цій ситуації ще важливіше, щоб коронавірус був під контролем”, – заявив він.
У навчаннях ARCTIC LOC повинні були брати участь 20 тисяч солдатів з 13 країн. Замість цього пройдуть національні навчання за участю 15 тисяч солдатів.
- Раніше повідомлялося, що 21 вересня Росія розпочала стратегічні командно-штабні навчання “Кавказ-2020”, які пройдуть біля українських кордонів.