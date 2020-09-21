Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Росії.

Зокрема, навчання, які триватимуть до 26 вересня, пройдуть на території Південного військового округу, до якого входять прикордонні з окупованих Донбасом області Росії і анексований Крим.

У практичних діях військ на полігонах будуть задіяні до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Зазначається, що в ході навчання будуть відпрацьовані питання застосування угруповань військ коаліції держав в інтересах забезпечення військової безпеки на південному заході Російської Федерації.

На першому етапі навчань органи військового управління проведуть планування бойових дій у створеній за вченням умовної військово-політичній обстановці. Будуть відпрацьовані питання взаємодії між військовими контингентами країн-учасниць навчання з відбиття ударів засобів повітряного нападу, ведення розвідувально-пошукових і оборонних дій.

На другому етапі планується вирішувати завдання безпосереднього управління військами в ході ведення спільних бойових дій. Передбачається проведення розіграшів дій сухопутних угруповань військ, угруповань авіації і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії. Крім того, в ході навчання передбачені практичні заходи військ, спрямовані на відпрацювання питань розгортання та ведення територіальної оборони.