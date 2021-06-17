У Фінляндії будуть вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 заробітчан із України.

Про це повідомило посольство Фінляндії в Україні.

“Міністерство охорони здоров’я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров’я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 також іноземних громадян, які працюють у Фінляндії тривалий час“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають.

При цьому, доступність вакцин та хід програми вакцинації різняться в залежності від регіону.

“Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземного громадянина завжди приймається муніципальними органами охорони здоров’я“, – додали у посольстві.