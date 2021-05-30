Про це повідомляє агентство AFP.
Фінський таблоїд Iltalehti повідомив, що Санна Марін вимагала повернути близько 300 євро на місяць за сніданки своєї сім’ї, проживаючи в своїй офіційній резиденції Кесаранта.
35-річна очільниця уряду наполягала на тому, що ця пільга була надана її попередниками.
“Як прем’єр-міністр я не просила про цю пільгу і не брала участі в її прийнятті”, – написала Марін у Twitter.
Експерти з правових питань припустили, що використання грошей платників податків для оплати ранкової трапези прем’єрки може фактично суперечити фінському законодавству.
У п’ятницю поліція оголосила про досудове розслідування можливого правопорушення на державній службі.
- У 2020 році повідомлялося, що прем’єрка Фінляндії Санна Марін залишила засідання саміту Європейського союзу і попрямувала на самоізоляцію. Таке рішення було прийнято після контакту політика з хворою на коронавірус людиною.