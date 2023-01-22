Про це передає Interfax, посилаючись на заяву агентства “Fitch Ratings”.

За даними міжнародного рейтингового агентства, підтвердження довгострокового РДЕ України в іноземній валюті на рівні “CC” відображає думку Fitch про ймовірну подальшу реструктуризацію комерційного боргу в іноземній валюті, враховуючи масштаби економічної шкоди від війни з Росією і пов’язану з цим значну фінансову шкоду.

Fitch зазначає, що досягнуте у серпні 2022 року 24-місячне відстрочення платежів за єврооблігаціями України забезпечило полегшення обслуговування зовнішнього боргу на суму $6 млрд, але залишає невирішеними середньострокові ризики його стійкості. За його оцінками, обслуговування суверенного зовнішнього боргу зросте до відносно високого рівня в $5,4 млрд у 2024 році (за винятком $3,5 млрд відстрочених процентних платежів за єврооблігаціями, які можуть бути капіталізовані) та $7,0 млрд у 2025 році, що закладає основи для можливої нової реструктуризації.

Агентство прогнозує зростання ВВП України на 2% у 2023 році, оскільки війна, що триває, перешкоджає поверненню значної кількості біженців або великомасштабним інвестиціям, а перебої в подачі електроенергії після російських обстрілів створюють додатковий стримуючий фактор.

Fitch очікує, що війна продовжиться в 2023 році в рамках її нинішніх широких параметрів, оскільки в найближчому майбутньому не буде поступок, що політично заслуговують на довіру, які могли б лягти в основу врегулювання шляхом переговорів. Агентство вважає, що метою президента Путіна залишається підрив суверенної цілісності української держави, тоді як успішні контрнаступи України в Херсоні та Харкові роблять ще менш імовірною поступку нею своєї території Росії.

“Протягом більш тривалого періоду перспектива врегулювання шляхом переговорів стає більш імовірною, оскільки витрати для обох сторін зростають, хоча це цілком може набути форми скоріше “замороженого конфлікту”, ніж стійкого миру”, – припускає Fitch.

Fitch прогнозує скорочення дефіциту до 15,2% ВВП у 2023 році із 20,1% ВВП у 2022 році через часткове введення в дію передбачених бюджетом скорочень соціальних витрат у реальному вираженні та дещо вищі гранти, але при цьому витрати на оборону залишаються значно вищими за цільовий показник уряду.

Fitch також оцінює збільшення загального державного боргу до ВВП на 37 процентних пунктів (п. п.) у 2022 році – до 80,2% (за винятком державних гарантій у розмірі 7,5% ВВП) і прогнозує його зростання до 84,0% на кінець 2023 року.

“Наразі мало що відомо про джерела фінансування після закінчення цього року через ризики, пов’язані з потенційною втомою донорів, посиленням стресу в банківському секторі, що послаблює попит на внутрішній борг, та обмеженнями на використання фіскального фінансування НБУ, якщо інфляція залишиться високою та відновиться тиск зовнішнього фінансування”, – зазначає Fitch.

Воно додає, що розмір відтоку капіталу з приватного сектора залишається відносно стабільним, стримуваним заходами контролю за рухом капіталу, а міжнародні резерви на кінець 2022 року склали $28,5 млрд порівняно з $27,6 млрд на кінець лютого. Fitch прогнозує, що профіцит рахунку поточних операцій скоротиться до 2,6% ВВП цього року на тлі більш високих темпів зростання імпорту, а міжнародні резерви на кінець 2023 року становитимуть 3,8 місяця поточних зовнішніх надходжень.

РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні “CCC-“: нижчий ризик дефолту, ніж за боргом в іноземній валюті, відображає більш серйозні перешкоди для включення боргу в національній валюті в будь-яку подальшу реструктуризацію боргу, враховуючи, що нерезиденти тримають загалом 5%, 55% належить НБУ, а ще 32% — вітчизняному банківському сектору (половина якого належить державі), для якого можуть бути пов’язані ризики фінансової стабільності.