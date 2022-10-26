Український банк Monobank показав, як виглядатиме сторінка в додатку, коли клієнти намагатимуться поповнити свої карти з карток банків країни-агресора або карток платіжної системи "Мир".

Про це повідомив Олег Гороховський, співзасновник Monobank у Telegram.

За його словами, один з клієнтів банку написав під минулим дописом у Facebook: “У вас стало забагато політики. Іду в інший банк”. Гороховський сказав, що користувач назвав війну “політикою”, вважаючи позицію Monobank нібито недоречною для фінансистів.

Зауважимо, що український банк раніше прибрав російську мову зі свого застосунку: “Відповідь російською мовою в підтримці Монобанку тепер доступна тільки у разі наполегливого прохання клієнта і на розсуд оператора”, – сказав Гороховський.

“Ось ще трохи “політики” – виявили, що іноді клієнти намагаються поповнити свої карти в моно з карток російських банків або карток платіжної системи “мир” — спеціально для таких випадків ми приготували таку сторінку з відмовою. Чи не забагато політики зараз?”, — написав співзасновник.

Відтепер при спробі зробити таку транзакцію в додатку написано: “Кацапське г*вно не обслуговуємо”.

Довідка. “Мир” — російська платіжна система. Обробляє платежі між банками-екваєрами, які обслуговують торгові точки, банки-емітенти або кредитні кооперативи, що використовують для оплат дебетові та кредитні картки. Розрахунки проводяться в рублях.