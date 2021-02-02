У Мережі став вірусним ролик, на якому фітнес-блогерка в день військового перевороту у М'янмі зафільмувала нібито відеоурок на тлі броньованих машин з кулеметами.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

На незвичайних кадрах у столиці Нейпьїдо жінка, на ім’я Кхінг Хнін Вай, нібито продовжувала тренування, коли позаду неї чорні позашляховики під’їжджали до контрольно-пропускного пункту на дорозі, що веде до комплексу Асамблеї Союзу. У той час як весела пісня, під яку вона танцювала, набирала темп, колона рухалася майже в такт музиці.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021

Ролик вийшов настільки неймовірним, що користувачі соцмереж засумнівалися в його справжності. Вони вказали на тінь позаду жінки, частина якої зникає на відео.

З’ясувалося, що жінка танцювала на сходинках кільцевої розв’язки неподалік від парламенту М’янми, тому тінь, здається, обрізана. Місцеперебування фільмування підтвердив і дослідник Bellingcat Ерік Толер, проте чи було його зафільмовано у день самого перевороту, невідомо.

Yeah it’s the same. The metal barrier things were probably added in the last couple of years. pic.twitter.com/YvPz9iUaZt — Aric Toler (@AricToler) February 1, 2021

Сама ж Кхінг Хнін Вай повідомила, що вона вже знімала багато відео в цьому місці, і що відео було справжнім.