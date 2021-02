Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

На незвичайних кадрах у столиці Нейпьїдо жінка, на ім’я Кхінг Хнін Вай, нібито продовжувала тренування, коли позаду неї чорні позашляховики під’їжджали до контрольно-пропускного пункту на дорозі, що веде до комплексу Асамблеї Союзу. У той час як весела пісня, під яку вона танцювала, набирала темп, колона рухалася майже в такт музиці.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021