Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

На незвичайних кадрах у  столиці Нейпьїдо жінка, на ім’я  Кхінг Хнін Вай, нібито продовжувала тренування, коли позаду неї чорні позашляховики під’їжджали до контрольно-пропускного пункту на дорозі, що веде до комплексу Асамблеї Союзу. У той час як весела пісня, під яку вона танцювала, набирала темп, колона рухалася майже в такт музиці.

Ролик вийшов настільки неймовірним, що користувачі соцмереж засумнівалися в його справжності. Вони вказали на тінь позаду жінки, частина якої зникає на відео.

З’ясувалося, що жінка танцювала на сходинках кільцевої розв’язки неподалік від парламенту М’янми, тому тінь, здається, обрізана. Місцеперебування фільмування підтвердив і дослідник Bellingcat Ерік Толер, проте чи було його зафільмовано у день самого перевороту, невідомо.

Сама ж Кхінг Хнін Вай повідомила, що вона вже знімала багато відео в цьому місці, і що відео було справжнім.

  • Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.