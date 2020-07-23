Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

Відзначається, що вперше лінія оператора зв’язала Україну з країнами Балтії, в яких недавно FlixBus відкрив свої перші маршрути.

“Лінія Київ-Вільнюс вирушає щодня з Києва о 19:20, робить зупинку в аеропорту Вільнюса о 8:40 і прибуває на автовокзал Вільнюса о 9:05 ранку.

З Вільнюса відправка о 21:30, після чого автобус заїжджає в аеропорт Вільнюса і прибуває до Києва о 11:50 наступного дня. Перевізником виступає литовська компанія Ollex. Маршрут лінії Київ – Чернігів – Вільнюс “, – йдеться в повідомленні.

“В останні роки Литва стала популярним туристичним напрямком для українців. Згідно з даними Департаменту статистики Литовської Республіки, в минулому році в Литву приїхало на 44% більше українців, ніж в 2018. Це найвищий приріст серед приїжджих з усіх країн. І хоча сьогодні пандемія вносить свої обмеження, в довгостроковій перспективі зростання туризму з України в Литву продовжиться”, – заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країн Балтії Міхал Леман.

“FlixBus запустив свою мережу в країнах Балтії – Естонії, Латвії та Литві – на початку липня. Сьогодні компанія пропонує щоденні рейси з Таллінна, Риги та Вільнюса в понад 10 інших балтійських міст”, – відзначили в компанії.

У той же час новий рейс Київ-Прага їде з Києва 4 рази на тиждень о 17:00, о 7:30 ранку прибуває до Кракова, і о 16:30 в Прагу. Назад автобус відправляється 5 разів на тиждень о 20:00 з Праги, з прибуттям до Києва о 19:30 наступного дня.

Маршрут лінії: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Оломоуц – Брно – Прага.

“Автобусним партнером FlixBus на цій лінії став український перевізник TransTempo”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що автобуси обох нових ліній зберегли брендування компаній-перевізників, з зеленими наклейками на борту “In cooperation with FlixBus”.

“Нові лінії об’єднали три регіони FlixBus в Східній Європі – Україна, Польщу та країни Балтії. Пасажирам відкриваються величезні можливості для подорожей з пересадками”, – додали в FlixBus.