Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зазначається, що ці кошти підтримають зусилля щодо розробки й створення ліків, які можуть стати першим пероральним противірусним препаратом від цього захворювання, якщо отримає схвалення регулятора.
“Сьогоднішнє зобов’язання забезпечить доступ до багатонадійного препарату молнупіравір для більшого числа людей в більшій кількості країн, але це ще не кінець історії – нам потрібні інші донори, зокрема фонди та уряди, щоб діяти”, – сказала співголова фонду Мелінда Френч Гейтс.
Створений 2000 року некомерційний фонд Білла і Мелінди Гейтс є найбільшим приватним благодійним фондом США й одним з найбільших у світі, який з минулого року вклав близько 1,9 мільярда доларів в боротьбу з пандемією.
- Раніше повідомлялось, що нова програма Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) передбачає закупівлю 1 млрд тестів та ліків для 120 млн пацієнтів із бідних країн до вересня 2022 року.