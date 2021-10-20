Фонд Білла і Мелінди Гейтс виділить 120 мільйонів доларів, щоб допомогти країнам з низькими доходами отримати експериментальний препарат проти COVID-19, що розробляється американським виробником ліків Merck & Co Inc для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що ці кошти підтримають зусилля щодо розробки й створення ліків, які можуть стати першим пероральним противірусним препаратом від цього захворювання, якщо отримає схвалення регулятора.

“Сьогоднішнє зобов’язання забезпечить доступ до багатонадійного препарату молнупіравір для більшого числа людей в більшій кількості країн, але це ще не кінець історії – нам потрібні інші донори, зокрема фонди та уряди, щоб діяти”, – сказала співголова фонду Мелінда Френч Гейтс.

Створений 2000 року некомерційний фонд Білла і Мелінди Гейтс є найбільшим приватним благодійним фондом США й одним з найбільших у світі, який з минулого року вклав близько 1,9 мільярда доларів в боротьбу з пандемією.