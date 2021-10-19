Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
У документі ВООЗ під назвою “ACT-A” викладена нова програма щодо забезпечення бідних країн вакцинами, тестами, ліками проти COVID-19, а також противірусними препаратами для пацієнтів з легкими симптомами захворювання всього за 10 доларів США.
Ймовірно, одним із препаратів будуть експериментальні ліки виробництва компанії “Merck & Co” у формі таблеток із дієвою речовиною мольнупіравір.
ВООЗ повідомляє, що мольнупіравір – єдиний препарат, який вже показав хороші результати на пізніх стадіях випробувань. Організація домовляється з виробником цих ліків – компанією Merck & Co, а також виробниками дженериків (схожих препаратів з тією ж дієвою речовиною за ліцензією виробника або під власною торговельною маркою) щодо купівлі препарату. Наразі Merck & Co. підписала ліцензійні угоди з вісьмома індійськими виробниками непатентованих ліків.
Угоду мають укласти до кінця листопада для того, щоб препарат був доступним вже з першого кварталу 2022 року.
Ще буде додатково закуплено 4,3 мільйона курсів ліків проти COVID-19 для лікування важких пацієнтів. Очікувана вартість – 28 доларів. Про які ліки йдеться – невідомо, у документі не вказується назва конкретного препарату.
Також ініціатива “ACT-A” покликана задовольнити потреби в медичному кисні для 6-8 млн важких і критично важких пацієнтів до вересня 2022 року.
Третину коштів витратять на діагностику COVID-19 – для того, щоб подвоїти кількість тестів, проведених в бідних країнах. Це означає проведення близько 1 млрд тестів протягом наступних 12 місяців. Це приблизно вдесятеро більше, ніж ВООЗ закупила для бідних країн до цього моменту.
85% становитимуть швидкі тести на визначення антигену за ціною близько 3 доларів США. І лише 15% витратять на закупівлю ПЛР-тестів, які коштують близько 17 доларів США з урахуванням доставлення.
Програма ВООЗ також спрямована на вакцинацію щонайменше 70% населення в усіх країнах світу до середини наступного року.
Раніше у ВООЗ заявили, що COVID-19 все ще не під контролем.
Крім того, повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) може отримати Нобелівську премію миру за боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.
- У ВООЗ створять нову групу щодо вивчення походження коронавірусу.
- Експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.
- Раніше розвідка США виявила, що деякі дослідники Уханьського інституту вірусології в Китаю захворіли на невідому хворобу в листопаді 2019 року — за місяць до першого офіційно зареєстрованого випадку коронавірусу — і навіть були ушпиталені. Китай запевняв, що це брехня.
- Після оприлюднення цих даних президент США Джо Байден дав представникам американської розвідки 90 днів, аби ті з’ясували, звідки взявся коронавірус COVID-19, який спричинив світову пандемію. У зв’язку із цим влада Китаю заявляла, що нове розслідування щодо походження COVID-19, ініційоване Байденом, це “політична маніпуляція” та спроба “перекласти вину”.
- Наприкінці серпня розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані, отримані в результаті дослідження щодо походження коронавірусу. У звіті йдеться, що коронавірус COVID-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю.