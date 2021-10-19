Нова програма Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) передбачає закупівлю 1 млрд тестів та ліків для 120 млн пацієнтів із бідних країн до вересня 2022 року.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У документі ВООЗ під назвою “ACT-A” викладена нова програма щодо забезпечення бідних країн вакцинами, тестами, ліками проти COVID-19, а також противірусними препаратами для пацієнтів з легкими симптомами захворювання всього за 10 доларів США.

Ймовірно, одним із препаратів будуть експериментальні ліки виробництва компанії “Merck & Co” у формі таблеток із дієвою речовиною мольнупіравір.

ВООЗ повідомляє, що мольнупіравір – єдиний препарат, який вже показав хороші результати на пізніх стадіях випробувань. Організація домовляється з виробником цих ліків – компанією Merck & Co, а також виробниками дженериків (схожих препаратів з тією ж дієвою речовиною за ліцензією виробника або під власною торговельною маркою) щодо купівлі препарату. Наразі Merck & Co. підписала ліцензійні угоди з вісьмома індійськими виробниками непатентованих ліків.

Угоду мають укласти до кінця листопада для того, щоб препарат був доступним вже з першого кварталу 2022 року.

Ще буде додатково закуплено 4,3 мільйона курсів ліків проти COVID-19 для лікування важких пацієнтів. Очікувана вартість – 28 доларів. Про які ліки йдеться – невідомо, у документі не вказується назва конкретного препарату.

Також ініціатива “ACT-A” покликана задовольнити потреби в медичному кисні для 6-8 млн важких і критично важких пацієнтів до вересня 2022 року.

Третину коштів витратять на діагностику COVID-19 – для того, щоб подвоїти кількість тестів, проведених в бідних країнах. Це означає проведення близько 1 млрд тестів протягом наступних 12 місяців. Це приблизно вдесятеро більше, ніж ВООЗ закупила для бідних країн до цього моменту.

85% становитимуть швидкі тести на визначення антигену за ціною близько 3 доларів США. І лише 15% витратять на закупівлю ПЛР-тестів, які коштують близько 17 доларів США з урахуванням доставлення.

Програма ВООЗ також спрямована на вакцинацію щонайменше 70% населення в усіх країнах світу до середини наступного року.

Раніше у ВООЗ заявили, що COVID-19 все ще не під контролем.

Крім того, повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) може отримати Нобелівську премію миру за боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.