Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зобов'язало автовиробника Ford Motors відкликати 3 млн автомобілів. Причиною став серйозний дефект з подушками безпеки від компанії Takata.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що компанія відкличе автомобілі моделей Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan і Lincoln MKX 2006-2012 років випуску.

Експерти зафіксували, що подушки безпеки Takata мають здатність раптово розриватися. Через це загинуло двоє власників Ford Ranger.

Також компанія відкличе 5800 автомобілів Mazda 2007-2009 року випуску, які спроєктовані на базі Ranger.

Цікаво, що Ford намагався оскаржити відкликання, але NHTSA відмовило. У висновку зазначається, що виник “серйозний дефект системи безпеки”, тож повернення не оминути. Ба більше, ще 17 млн автомобілів з подушками Takata наразі в обігу.

У компанії Ford заявили, що згодні з рішенням регулятора. Вони відкличуть 3 млн автомобілів, 2,7 млн з яких – в США. Загальна вартість автомобілів, що відкликаються – $ 610 млн.

Нагадаємо, що дефект подушок безпеки компанії Takata виявили у 2008 році. Про це компанію попереджали ще у 2004-му, але вона проігнорувала це. Дефект став причиною відкликання понад 100 млн автомобілів різних марок. Від вибуху подушок безпеки Takata загинуло 27 осіб, а ще понад 400 – отримали важкі травми.