Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що компанія відкличе автомобілі моделей Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan і Lincoln MKX 2006-2012 років випуску.
Експерти зафіксували, що подушки безпеки Takata мають здатність раптово розриватися. Через це загинуло двоє власників Ford Ranger.
Також компанія відкличе 5800 автомобілів Mazda 2007-2009 року випуску, які спроєктовані на базі Ranger.
Цікаво, що Ford намагався оскаржити відкликання, але NHTSA відмовило. У висновку зазначається, що виник “серйозний дефект системи безпеки”, тож повернення не оминути. Ба більше, ще 17 млн автомобілів з подушками Takata наразі в обігу.
У компанії Ford заявили, що згодні з рішенням регулятора. Вони відкличуть 3 млн автомобілів, 2,7 млн з яких – в США. Загальна вартість автомобілів, що відкликаються – $ 610 млн.
Нагадаємо, що дефект подушок безпеки компанії Takata виявили у 2008 році. Про це компанію попереджали ще у 2004-му, але вона проігнорувала це. Дефект став причиною відкликання понад 100 млн автомобілів різних марок. Від вибуху подушок безпеки Takata загинуло 27 осіб, а ще понад 400 – отримали важкі травми.
- Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA) розпочало офіційне розслідування з приводу потенційних проблем із безпекою в електромобілях Tesla.