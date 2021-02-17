Автовиробник Ford заявив, що до 2030 року уся пасажирська лінійка автівок у Європі буде представлена електрокарами. Згідно з планом, до 2026 року Ford випускатиме гібридні моделі.

Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, що Ford долучився до інших автовиробників, які також заявили про перехід на виробництво електромобілів на фоні нових обмежень європейських регуляторів та жорсткіших стандартів щодо викидів.

Компанія заявила про виділення 1 млрд доларів для технічного оновлення заводу у Кельні. З 2023 року Ford планує випускати електромобілі для мас-маркету на цьому заводі.

“Наша заява щодо трансформації заводу в Кельні, де ми працюємо в Німеччині вже протягом 90 років, є однією із найважливіших, із якими Ford виступав за ціле покоління”, – сказав Стюарт Роулі, президент Ford в Європі.