Фото з колишнім баскетболістом "Лейкерс", "Орландо", "Маямі", "Фінікса", "Клівленда" і "Бостона", чотириразовим чемпіоном НБА Шакілом О'Нілом на церемонії нагородження "Формули-1" стає вірусним у соцмережах. А все через зріст баскетболіста.

Про це пише спортивне видання The Spun.

Схоже, легенду НБА Шакіла О’Ніла можна зарахувати до числа шанувальників “Формули-1” в Сполучених Штатах. Але недавня серія фотографій з церемонії нагородження пілотів показує, наскільки він величезний шанувальник.

Для однієї із фотосесій йому довелося стояти на задньому плані, поки на подіум виходили такі зірки

“Формули-1”, як Макс Ферстаппен і Льюїс Гемілтон. Як завжди, Шак був вищим за всіх інших.

Видання Sports Illustrated опублікувало фотографії Шакіла і підписало їх – Shaq is a BIG dude (Шак – здоровий хлопака)

Шакіл виглядав майже вдвічі вище Ферстаппена і Гамільтона, які стояли на постаменті.

Зайве говорити, що в коментарях і ретвітів з цього приводу було багато жартів:

“В соте: неможливо повністю усвідомити, наскільки великий Шак, поки не встанеш поруч з ним”, – сказав спортивний оглядач Боб ДеФіліппо.

for the 100th time: it is impossible to totally grasp how gigantic shaq is until you stand next to him https://t.co/tCMm91abpX — Bill DiFilippo (@billdifilippo) October 24, 2021

“Коли ви йдете на церемонію нагородження вашого сина в третьому класі”, – пожартував один фанат.

“Чи можемо ми поставити Шака поруч з (Юкі) Цунодою виключно для мемів, будь ласка, F1?” – запитав інший шанувальник. Зріст Юкі становить 1 м 59 см, а зріст Шакіла – 2 м 10 см.