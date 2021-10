Про це пише спортивне видання The Spun.

Схоже, легенду НБА Шакіла О’Ніла можна зарахувати до числа шанувальників “Формули-1” в Сполучених Штатах. Але недавня серія фотографій з церемонії нагородження пілотів показує, наскільки він величезний шанувальник.

Для однієї із фотосесій йому довелося стояти на задньому плані, поки на подіум виходили такі зірки

“Формули-1”, як Макс Ферстаппен і Льюїс Гемілтон. Як завжди, Шак був вищим за всіх інших.

Видання Sports Illustrated опублікувало фотографії Шакіла і підписало їх – Shaq is a BIG dude (Шак – здоровий хлопака)

Шакіл виглядав майже вдвічі вище Ферстаппена і Гамільтона, які стояли на постаменті.

Зайве говорити, що в коментарях і ретвітів з цього приводу було багато жартів:

“В соте: неможливо повністю усвідомити, наскільки великий Шак, поки не встанеш поруч з ним”, – сказав спортивний оглядач Боб ДеФіліппо.

— Bill DiFilippo (@billdifilippo) October 24, 2021