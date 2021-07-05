Про це розповідають #Букви.
Катання з прапором на тлі заходу Марк Цукерберг відсвяткував День незалежності США.
На відео грає пісня “Take Me Home, Country Roads” виконавця Джона Денвера.
Під відео в Instagram та у Facebook користувачі залишили сотні тисяч коментарів та зробили десятки тисяч репостів. Відео поширили і ЗМІ.
Багато користувачів почали висміювати відео Цукерберга:
Піар-команда Facebook: Гей, тобі потрібно робити якісь нормальні речі, щоб виглядати більш звичайною людиною.
Цукерберг у цей час:
Цукерберг передає ваші особисті дані уряду США.
Дехто вирішив зробити мем із відео: помістили Цукерберга на фоні “вогняного ока” – полум’я, яке вирвалося на поверхню в водах Мексиканської затоки, після прориву підводного газопроводу.
Хтось замінив прапор у руках Марка.
Цукерберг всюди.
Zuck is everywhere https://t.co/XaIXuMvuWn
— Chris Messina (@chrismessina) July 5, 2021
Скажіть хтось Цукербергу, щоб 4 липня поводив себе, як звичайна людина.
Марк Цукерберг доводить, що не тільки багатший за вас – але ще й більший патріот, ніж ви.
Марк Цукерберг наочно показує, за що весь інший світ ненавидить Америку.
Цукерберг намагається поводити себе, як звичайна людина.
Трохи виправив. (Тут користувач додав іншу мелодію – “Політ валькірій” Вагнера)
Fixed it pic.twitter.com/4UpJu9KJw7
— Alfred Malmros ☎️ (@alfredmalmros) July 4, 2021
- Раніше користувачів мережі так повеселили (і налякали) знімки намазаного сонцезахисним кремом засновника Facebook Марка Цукерберга, що в соцмережах дві доби ділилися мемами з ним.