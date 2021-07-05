Засновник Facebook Марк Цукерберг 4 липня опублікував відео свого катання на електричному водному серфі з американським прапором у руках... і майже одразу став героєм жартів від користувачів.

Про це розповідають #Букви.

Катання з прапором на тлі заходу Марк Цукерберг відсвяткував День незалежності США.

На відео грає пісня “Take Me Home, Country Roads” виконавця Джона Денвера.

Під відео в Instagram та у Facebook користувачі залишили сотні тисяч коментарів та зробили десятки тисяч репостів. Відео поширили і ЗМІ.

Багато користувачів почали висміювати відео Цукерберга:

Піар-команда Facebook: Гей, тобі потрібно робити якісь нормальні речі, щоб виглядати більш звичайною людиною.

Цукерберг у цей час:

Цукерберг передає ваші особисті дані уряду США.

Дехто вирішив зробити мем із відео: помістили Цукерберга на фоні “вогняного ока” – полум’я, яке вирвалося на поверхню в водах Мексиканської затоки, після прориву підводного газопроводу.

Хтось замінив прапор у руках Марка.

Цукерберг всюди.

Zuck is everywhere https://t.co/XaIXuMvuWn — Chris Messina (@chrismessina) July 5, 2021

Скажіть хтось Цукербергу, щоб 4 липня поводив себе, як звичайна людина.

Марк Цукерберг доводить, що не тільки багатший за вас – але ще й більший патріот, ніж ви.

Марк Цукерберг наочно показує, за що весь інший світ ненавидить Америку.

Цукерберг намагається поводити себе, як звичайна людина.

Трохи виправив. (Тут користувач додав іншу мелодію – “Політ валькірій” Вагнера)