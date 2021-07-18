Про це повідомляє агентство Reuters.
При цьому Франція буде впускати вакцинованих туристів.
З неділі, 18 липня, невакциновані мандрівники із Великої Британії, Іспанії, Португалії, Кіпру, Нідерландів та Греції повинні будуть пред’явити негативний тест на COVID-19, зроблений менш ніж за 24 години до поїздки до Франції.
Це пов’язано із швидким зростанням кількості нових коронавірусних інфекцій у Франції.
У свою чергу президент Еммануель Макрон намагається переконати французьких громадян робити вакцинацію. За його словами, це єдиний спосіб зупинити вірус.
Повністю вакциновані мандрівники з будь-якої країни відправлення зможуть в’їхати до Франції без тесту.
“Оскільки вакцини ефективні проти вірусу, і зокрема його штаму Delta, обмеження для повністю вакцинованих туристів будуть зняті з 17 липня”, – заявив прем’єр у суботу. Він уточнив, що це стосується вакцин, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів – Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Janssen.
При цьому людям, які прибувають із Тунісу, Мозамбіку, Куби та Індонезії, додатково необхідно буде обґрунтувати ціль своєї подорожі, показати негативний результат тесту на COVID-19 перед від’їздом, а потім піти на карантин на 10 днів після прибуття. Ці країни потрапили до “червоного списку” країн, для яких вже діють аналогічні правила.
- Раніше повідомлялося, що всі медичні працівники у Франції повинні бути повністю вакциновані проти COVID-19 до вересня, інакше вони ризикують не отримати зарплату.