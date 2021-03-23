Франція для прискорення темпів кампанії по вакцинації перетворить основні спортивні арени і інші великі комплекси в "центри масової вакцинації проти COVID-19".

Про це повідомляє France24.

Планується, що до середини квітня в країні з населенням 67 мільйонів осіб будуть вакциновані 10 мільйонів осіб, а до початку літа – 30 мільйонів.

Очікується, що до середині квітня будуть запущені близько 35 масштабних центрів вакцинації, які допоможуть скоротити тривалий час очікування щеплення і знизити ризик зараження при відвідуванні невеликих клінік для вакцинації.

На даний момент роботи по перетворенню деяких найбільших спортивних арен Франції, включаючи найбільший стадіон “Стад де Франс” в Парижі, в центри масової вакцинації проти COVID-19, ведуться від Марселя до Тулона і від Ліона до Парижа.

“Це все ще для людей старше 75 років, але ми просимо знизити цю планку якомога швидше, тому що це спростило б нам життя”, – уточнив французький депутат Жан-Мішель Фургу.