Про це він написав у своєму Facebook.
За його словами, передача вакцин відбулася в місті Бойніце. Він уточнив, що з понеділка, 8 березня, препарат почнуть розвозити по країні.
“У понеділок ми починаємо робити щеплення цією вакциною людям у віці 60-70 років. Недавні дослідження підтвердили, що ця вакцина знижує на четвертий тиждень після першого щеплення ризик госпіталізації на 94%. Саме цього зараз Словаччина потребує”, – написав Матович.
Крім того, прем’єр подякував французькій владі за таке рішення, а також за допомогу в отриманні 100 тисяч вакцин Pfizer / BioNTech від ЄС позачергово.
- Раніше повідомлялося, що кількість людей, які раніше вагалися й відмовлялися від вакцини проти коронавірусу COVID-19 швидко зменшується. Це пояснюють позитивними відгуками тих, хто отримав вакцину.
- З 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Всі охочі можуть самостійно записатися на щеплення декількома способами.