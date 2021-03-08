Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, передача вакцин відбулася в місті Бойніце. Він уточнив, що з понеділка, 8 березня, препарат почнуть розвозити по країні.

“У понеділок ми починаємо робити щеплення цією вакциною людям у віці 60-70 років. Недавні дослідження підтвердили, що ця вакцина знижує на четвертий тиждень після першого щеплення ризик госпіталізації на 94%. Саме цього зараз Словаччина потребує”, – написав Матович.

Крім того, прем’єр подякував французькій владі за таке рішення, а також за допомогу в отриманні 100 тисяч вакцин Pfizer / BioNTech від ЄС позачергово.