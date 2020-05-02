Влада Франції прийняла рішення продовжити режим надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я, в зв'язку з епідемією коронавірусу, до 24 липня.

Про це повідомляє France 24.

Відповідне рішення оголосив профільний міністр Олів’є Веран.

Органи охорони здоров’я Франції заявили владі, що плани щодо скасування надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров’я можуть бути “передчасними” і “привести до посилення ризику спалаху”.

“Нам доведеться ще деякий час пожити з вірусом”, – заявив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

Також в затвердженому законопроекті виклали умови карантину для людей, які прибувають до Франції через кордони.

Тим, хто приїжджають або повертаються до Франції, необхідно пройти обов’язковий двотижневий карантин.

При цьому, в країні планують поступово пом’якшувати заходи карантину, починаючи з 11 травня. На першому етапі планується ослабити обмеження, що стосуються пересувань громадян. Також відкриють дитячі сади, початкові школи, магазини, невеликі музеї і бібліотеки.