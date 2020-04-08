Про це повідомляє британське агентство Reuters.
За словами міністра технологій Франції, додаток буде називатися StopCovid і буде використовуватися для того, щоб відстежувати контакти поблизу.
Таким чином, якщо інфікована коронавірусом людина встановить собі програму, додаток буде повідомляти всіх людей, що знаходилися з ним в контакті, що вони були поруч з інфікованим.
При цьому підкреслюється, що установка додатку буде добровільною.
Відзначається, що законодавство Франції, на відміну від Південної Кореї або Китаю, забороняє індивідуальне відстеження смартфонів.
Повідомляється, що кілька депутатів з правлячої французької партії вже виступили із заявами про те, що проголосують проти будь-яких кроків по використанню технологій стеження за смартфонами по геолокації. На це міністр відповів, що додаток буде використовувати Bluetooth, але не геолокацію.
Також уточнюється, що над такими ж додатками в даний момент працюють Швейцарія і Німеччина.
- Раніше повідомлялося, що зниження кількості смертельних випадків у всіх регіонах Іспанії фіксується четвертий день поспіль.