Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Така ініціатива обійдеться державі у €21 млн на рік. Проте в уряді країни ці заходи вважають необхідними.
Водночас зазначається, що такі дії уряду можна пов’язати з наближенням президентських виборів, які відбудуться у Франції у 2022 році.
“Серед молодих жінок спостерігається спад використання контрацептивів. Це відбувається переважно з фінансових причин. Нестерпно, що жінки не можуть захистити себе, не можуть мати доступу до протизаплідних засобів, якщо вони хочуть зробити цей вибір, тому що це занадто дорого“, — зазначив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.
Наразі вільний доступ до презервативів мають француженки, яким не виповнилося 18.
- Раніше повідомлялось, що організатори Олімпіади у Токіо вирішили роздати цьогоріч спортсменам 160 тисяч презервативів, але закликали не застосовувати їх.