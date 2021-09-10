З 1 січня Франція зробить безкоштовним доступ до засобів для контролю народжуваності для усіх жінок віком до 25 років.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Така ініціатива обійдеться державі у €21 млн на рік. Проте в уряді країни ці заходи вважають необхідними.

Водночас зазначається, що такі дії уряду можна пов’язати з наближенням президентських виборів, які відбудуться у Франції у 2022 році.

“Серед молодих жінок спостерігається спад використання контрацептивів. Це відбувається переважно з фінансових причин. Нестерпно, що жінки не можуть захистити себе, не можуть мати доступу до протизаплідних засобів, якщо вони хочуть зробити цей вибір, тому що це занадто дорого“, — зазначив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.

Наразі вільний доступ до презервативів мають француженки, яким не виповнилося 18.