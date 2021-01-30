Про це пише France24.
Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про цей захід в п’ятницю ввечері після позачергового засідання уряду.
За його словами, всі, хто прибуває з інших країн ЄС, повинні будуть здати негативний тест на вірус.
Франція також закриє всі великі торгові центри, починаючи з неділі, і обмежить поїздки на свої заморські території і назад.
Число випадків інфікування COVID-19, госпіталізацій і смертності неухильно зростає. Багато лікарів закликають до нового загальнонаціонального локдауну, як в деяких інших європейських країнах.
Наразі понад 60 відсотків ліжок інтенсивної терапії зайнято пацієнтами з коронавірусом. У Франції зареєстровано понад 75 000 смертей.
- Через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 уряд Чехії прийняв рішення з суботи, 30 січня, закрити кордони для іноземців. Потрапити в країну тепер можна лише у разі виникнення поважної причини.