Уряд Франції, щоб уникнути поширення коронавірусу, заборонив в'їзд з країн, які не є членами Європейського Союзу.

Про це пише France24.

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про цей захід в п’ятницю ввечері після позачергового засідання уряду.

За його словами, всі, хто прибуває з інших країн ЄС, повинні будуть здати негативний тест на вірус.

Франція також закриє всі великі торгові центри, починаючи з неділі, і обмежить поїздки на свої заморські території і назад.

Число випадків інфікування COVID-19, госпіталізацій і смертності неухильно зростає. Багато лікарів закликають до нового загальнонаціонального локдауну, як в деяких інших європейських країнах.

Наразі понад 60 відсотків ліжок інтенсивної терапії зайнято пацієнтами з коронавірусом. У Франції зареєстровано понад 75 000 смертей.