Французькі військові вбили лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.
“Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі”, – зазначив він.
Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021
Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, Сахраві був лідером ІДІЛ у регіоні Сахель у Західній Африці. Його група напала на американських солдатів під час смертельної атаки в 2017 році. У серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їх водія з Нігерії.
- Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удар у відповідь.