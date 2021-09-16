Французькі військові вбили лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

“Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі”, – зазначив він.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, Сахраві був лідером ІДІЛ у регіоні Сахель у Західній Африці. Його група напала на американських солдатів під час смертельної атаки в 2017 році. У серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їх водія з Нігерії.