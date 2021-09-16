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Французькі військові вбили лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі

Французькі війська ліквідували лідера "Ісламської держави" у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда ас-Сахраві.

Четвер, 16 вересня 2021, 11:41

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

“Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі”, – зазначив він.

Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, Сахраві був лідером ІДІЛ у регіоні Сахель у Західній Африці. Його група напала на американських солдатів під час смертельної атаки в 2017 році. У серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їх водія з Нігерії.

  • Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удар у відповідь.
Теги: Емануель Макрон, ІДІЛ

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