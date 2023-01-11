Про це повідомляє francetvinfo.
Цей перший день повинен “дати початок потужній мобілізації довгострокових пенсій”, підтверджують у спільному пресрелізі ці вісім профспілок (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU), чиї генеральні секретарі та президенти зустрілися на Біржі праці в Парижі увечері 10 січня.
Для Філіпа Мартінеса, керівника CGT, цей день “є відправною точкою, а не кінцем” протистояння реформі. За його словами, протистояння між урядом і профспілкою та політичною опозицією ” йде повним ходом”.
“Це початок мобілізації, щоб реформа не набула чинності”, – пояснив Лоран Бергер, генеральний секретар CFDT, який закликає політичні партії “мобілізуватися 19 січня”.
Зібравшись у Парижі на спільне засідання, ліві партії оголосили, що вони приєднуються до протестів.
“19 січня, усі на вулиці”, — написав у Twitter лідер комуністів Фаб’єн Руссель.
“Ми закликаємо приєднатися до міжпрофспілок”, – додав депутат Ерік Кокерель (LFI) на BFMTV, як і П’єр Жуве, речник PS.
“Очевидно. Мої кросівки готові”, – сказала AFP національна секретарка EELV Марін Тондельєр.
“Ми підтримуємо це масово”, – пояснила franceinfo заступник LFI Орелі Труву про цей перший день страйку та демонстрацій.
Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн 10 січня оголосила про перенесення встановленого законом віку виходу на пенсію до 64 років до 2030 року, щоб “гарантувати збалансованість системи у 2030 році” з прискоренням збільшення періоду сплати внесків. Згідно з планом уряду, пенсійний вік підвищуватиметься на три місяці в рік починаючи з вересня і аж до 2030 року.
Водночас профспілки давно попереджали, що будуть проти будь-якого підвищення пенсійного віку до 64-65 років.
- Після того, як “Талібан” заборонив жінкам Афганістану навчатись в університетах, десятки жінок зібралися біля Кабульського університету на знак протесту.