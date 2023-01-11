Вісім основних французьких профспілок оголосили 19 січня першим днем ​​страйку та демонстрацій на знак протесту проти плану уряду підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років.

Про це повідомляє francetvinfo.

Цей перший день повинен “дати початок потужній мобілізації довгострокових пенсій”, підтверджують у спільному пресрелізі ці вісім профспілок (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU), чиї генеральні секретарі та президенти зустрілися на Біржі праці в Парижі увечері 10 січня.

Для Філіпа Мартінеса, керівника CGT, цей день “є відправною точкою, а не кінцем” протистояння реформі. За його словами, протистояння між урядом і профспілкою та політичною опозицією ” йде повним ходом”.

“Це початок мобілізації, щоб реформа не набула чинності”, – пояснив Лоран Бергер, генеральний секретар CFDT, який закликає політичні партії “мобілізуватися 19 січня”.

Зібравшись у Парижі на спільне засідання, ліві партії оголосили, що вони приєднуються до протестів.

“19 січня, усі на вулиці”, — написав у Twitter лідер комуністів Фаб’єн Руссель.

“Ми закликаємо приєднатися до міжпрофспілок”, – додав депутат Ерік Кокерель (LFI) на BFMTV, як і П’єр Жуве, речник PS.

“Очевидно. Мої кросівки готові”, – сказала AFP національна секретарка EELV Марін Тондельєр.

“Ми підтримуємо це масово”, – пояснила franceinfo заступник LFI Орелі Труву про цей перший день страйку та демонстрацій.

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн 10 січня оголосила про перенесення встановленого законом віку виходу на пенсію до 64 років до 2030 року, щоб “гарантувати збалансованість системи у 2030 році” з прискоренням збільшення періоду сплати внесків. Згідно з планом уряду, пенсійний вік підвищуватиметься на три місяці в рік починаючи з вересня і аж до 2030 року.

Водночас профспілки давно попереджали, що будуть проти будь-якого підвищення пенсійного віку до 64-65 років.